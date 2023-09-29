ЄС погрожує заборонити продаж деяких товарів до країн, які можуть допомагати РФ обходити санкції

Єврокомісія попередила європейські компанії та уряди, що може заборонити продаж певних товарів до Туреччини та інших країн, звідки Іран та Росія отримують деталі для безпілотників та зброї, щоб бити по українських містах.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Як зазначається, відповідні коментарі Єврокомісії з'явилися після витоку документа, в якому український уряд вказав, що за попередні три місяці було здійснено 600 ударів по містах із використанням БПЛА, що містять західні технології.

П'ять європейських компаній, серед яких польська дочірня компанія британської транснаціональної корпорації, були названі як оригінальні виробники виявлених компонентів, а митна інформація свідчить, що "майже весь імпорт до Ірану походить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму і Коста-Ріки".

Серед елементів європейського виробництва, знайдених у безпілотниках Shahed-131 і 136, які Росія використовувала в Україні, були паливні насоси, транзистори, схеми управління живленням і мікропроцесори.

Речник Європейської комісії заявив, що докази того, що компоненти постачаються через ці країни, свідчать про те, що санкції ЄС створюють "значний тиск на їхні цілі", але держави-члени повинні посилити контроль за їх дотриманням.

"Потрібно пильно стежити за іноземними операторами, які реекспортують товари, що потрапили під санкції ЄС, без відома експортера з ЄС. Для цього ми звернулися за підтримкою до влади третіх країн, щоб переконатися, що товари, які експортуються з ЄС до цих країн, не потрапляють до Росії", - сказав речник.

Він додав, що ця ініціатива показала деякі "перші відчутні результати", і був складений "пріоритетний список санкційних товарів, що використовуються на полі бою", "до яких компанії повинні застосовувати особливу належну обачність, і які треті країни не повинні експортувати до Росії".

"У деяких випадках ці дипломатичні зусилля можуть виявитися недостатніми. Якщо ніщо інше не спрацює, то єдиним варіантом, що залишається, є припинення експорту до цих третіх країн конкретних товарів, які викликають у нас найбільше занепокоєння, використовуючи антиобхідний інструмент ЄС. Цей інструмент дозволить ЄС заборонити експорт цих товарів до країн, які використовуються для обходу наших санкцій, а також заборонити надання пов'язаних з ними послуг», - наголосив речник.

Як повідомляв Укрінформ, уряд США оголосив про запровадження санкцій проти міжнародної мережі, до якої входили компанії та фізичні особи з різних країн, що сприяли отриманню Іраном критично важливих для виробництва ударних дронів Shahed запчастин.