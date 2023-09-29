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АНАЛІТИКА

Болгарія вирішила достроково відмовитись від російської нафти

 

Парламент Болгарії у четвер, 28 вересня, проголосував за прискорення відмови від морського імпорту нафти з Росії, пише БТА.

Виняток із європейського ембарго дозволяє болгарському нафтопереробному заводу "Нафтохім" у Бургасі, який належить Лукойлу, імпортувати російську нафту до кінця 2024 року.

Болгарія самостійно вирішила перенести цей термін на кінець вересня 2024 року з поетапним скороченням обсягу постачань кожні три місяці.

Парламентська більшість спершу взагалі планувала заборонити російську нафту з листопада цього року, але Лукойл назвав нереальною диверсифікацію за 30 днів. Компанія попередила, що це призведе до порушення роботи підприємства та різке зростання вартості пального на внутрішньому ринку Болгарії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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