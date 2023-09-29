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Болгарія вирішила достроково відмовитись від російської нафти
23:42 28.09.2023 |
Парламент Болгарії у четвер, 28 вересня, проголосував за прискорення відмови від морського імпорту нафти з Росії, пише БТА.
Виняток із європейського ембарго дозволяє болгарському нафтопереробному заводу "Нафтохім" у Бургасі, який належить Лукойлу, імпортувати російську нафту до кінця 2024 року.
Болгарія самостійно вирішила перенести цей термін на кінець вересня 2024 року з поетапним скороченням обсягу постачань кожні три місяці.
Парламентська більшість спершу взагалі планувала заборонити російську нафту з листопада цього року, але Лукойл назвав нереальною диверсифікацію за 30 днів. Компанія попередила, що це призведе до порушення роботи підприємства та різке зростання вартості пального на внутрішньому ринку Болгарії.
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