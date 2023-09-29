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АНАЛІТИКА

Нью-Йорк знову став найбільшим фінансовим центром світу

 

Нью-Йорк шостий рік поспіль очолює список найбільших фінансових центрів світу.

Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group, яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Зазначається, що Нью-Йорк обігнав Лондон у рейтингу восени 2018 року і відтоді зберігає за собою лідерство.

Порівняно з попередньою версією рейтингу від березня цього року, кількість балів у Нью-Йорка збільшилася до 763 з 760, а в Лондона, який посідає другу позицію, - з 731 до 744. Замикає трійку лідерів Сінгапур, який додав 19 балів.

Далі в списку йдуть Гонконг, Сан-Франциско, Лос-Анджелес і Шанхай.

На відміну від березневої версії рейтингу, на восьмому місці опинився Вашингтон, який змістив Чикаго на одну позицію і піднявся одразу на три щаблі вгору. Дебютантом серед 10 провідних фінансових центрів світу цього року стала Женева.

Найрізкіше падіння в рейтингу - на 35 позицій - у Москви (114-те місце). Санкт-Петербург опустився зі 115-го на 118-й рядок.

Жодного з українських міст в рейтингу немає.

Індекс світових фінансових центрів вперше опублікували 2007 року, його оновлюють кожні пів року (нинішній випуск став 34-м) та складають на основі різних статистичних даних та опитувань.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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