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АНАЛІТИКА

У Конгресі США відбулось перше слухання щодо імпічменту Байдена

 

Палата представників Конгресу США, де більшість має Республіканська партія, в четвер провела перші слухання в межах розслідування справи про імпічмент президента Джо Байдена.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Республіканці, які очолюють розслідування, під час слухань заявили, що Джо Байден збрехав про закордонні ділові зв'язки членів сім'ї - передусім сина Хантера - й не вжив заходів, щоб розмежувати їх зі своїми офіційними обов'язками на посаді віцепрезидента США з 2009 по 2017 рік.

На слухання для надання свідчень викликали експерта з питань судової бухгалтерії, колишнього посадовця Міністерства юстиції США і двох професорів права.

Республіканці стверджують, що отримали банківські перекази від громадян Китаю, надіслані Хантеру, які нібито були здійснені на домашню адресу Джо Байдена в штаті Делавер - та незрозуміло, чи отримував він особисто ці гроші.

Загалом за попередні місяці розслідування в Палаті представників США так і не знайшли доказів неправомірних дій Байдена. А втім, у майбутньому республіканці хочуть отримати доступ до особистих і банківських даних Хантера Байдена і брата президента Джеймса.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США вирішила розпочати офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена 12 вересня. Розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів.

За словами самого Байдена, республіканці намагаються розпочати процедуру імпічменту, оскільки прагнуть влаштувати шатдаун - тимчасове призупинення роботи уряду США.
Ключові теги: США
 

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