США і Китай готуються організувати зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, - WSJ

Пекін та Вашингтон готуються до проведення зустрічі між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, зараз сторони обговорюють можливість поїздки до Вашингтона головного помічника Сі Цзіньпіна з економічної політики, віце-прем'єра Державної ради КНР Хе Ліфена. Він може стати найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідає США з початку президентства Байдена.

При цьому, як пишуть журналісти, зараз США та Китай планують візит до Вашингтона у жовтні головного дипломата та міністра закордонних справ Китаю Ван І. Це необхідно для підготовки саміту Байдена та Сі Цзіньпіна.

Напружені відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та США залишаються напруженими вже довгий час.

Ситуація загострилася на початку року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Китай міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Також дуже відрізняється і зовнішня політика двох країн, у тому числі щодо війни Росії проти України. США активно підтримують нашу країну та надають їй військову допомогу, тоді як Китай відмовляється засуджувати російське вторгнення та продовжує співпрацювати з агресором.