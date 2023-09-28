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АНАЛІТИКА

У Вірменії пообіцяли не арештовувати Путіна після ратифікації Римського статуту

 

Влада Вірменії пообіцяла Російській Федерації не арештовувати російського диктатора Володимира Путіна навіть після ратифікації Римського статуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио Азатутюн".

Комісія з державно-правових питань парламенту Вірменії сьогодні, 28 вересня, схвалила проєкт ратифікації Римського статуту, після чого в Єревані наголосили, що цей крок все одно не означатиме, що у випадку приїзду Путіна до країни його арештують.

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що Єреван ще у квітні передав Москві рішення проблеми можливого арешту Путіна шляхом двосторонньої угоди - але відповіді тоді так і не отримав.

"Нашим російським партнерам було запропоновано рішення на основі частини 2 статті 96 Римського статуту. Це передбачає підписання двосторонньої угоди", - сказав Кіракосян.

Ордер на арешт російського диктатора
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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