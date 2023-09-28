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Казахстан не допомагатиме Росії обходити санкції, – Токаєв
17:42 28.09.2023 |
Казахстан дотримуватиметься режиму міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну.
Про це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив під час візиту до Німеччини, повідомляє місцеве видання Tengrinews.kz.
"Казахстан однозначно заявив про те, що дотримуватиметься режиму санкцій. Ми маємо контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму, і будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути", - сказав Токаєв.
Президент Казахстану прибув у четвер до Німеччини з офіційним візитом, де провів переговори з німецькою владою, а також візьме участь у зустрічі очільників держав Центральної Азії та Німеччини.
Крім того, програма візиту передбачає виступ Токаєва на міжнародному форумі Berlin Global Dialogue та серію зустрічей із представниками ділової спільноти Німеччини.
Як повідомлялося, 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним на одній з панелей в рамках економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі Токаєв заявив, що Казахстан не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.
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