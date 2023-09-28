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АНАЛІТИКА

Спецслужби США отримають власний інструмент для розвідки у стилі ChatGPT

 

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) готується запустити власний інструмент у стилі ChatGPT для аналізу публічної інформації в пошуках зачіпок.

Про це пише Bloomberg.

Спецслужби США отримають подібну до відомої програми OpenAI, яка використовуватиме штучний інтелект, щоб надати аналітикам кращий доступ до розвідувальних даних з відкритим кодом,

Підрозділ ЦРУ Open-Source Enterprise планує незабаром надати розвідувальним службам свій інструмент ШІ.

Зазначається, що це частина ширшої урядової кампанії, спрямованої на використання можливостей ШІ та конкуренцію з Китаєм, який прагне стати світовим лідером у цій галузі до 2030 року.

"Цей поштовх США збігається з боротьбою розвідувального співтовариства за обробку величезних обсягів даних, які зараз знаходяться у відкритому доступі, на тлі критики за повільне використання цього джерела", - йдеться в повідомленні.

Додається, що інструмент ШІ дозволить ЦРУ бачити першоджерело інформації, яку вони переглядають. Він сказав, що функція чату є логічною частиною швидшого поширення розвідданих.

Інструмент буде доступний для 18 розвідувальних служб США, до яких входять ЦРУ, Агентство національної безпеки, Федеральне бюро розслідувань і агентства, що належать до різних видів збройних сил.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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