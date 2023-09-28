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Спецслужби США отримають власний інструмент для розвідки у стилі ChatGPT
13:31 28.09.2023 |
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) готується запустити власний інструмент у стилі ChatGPT для аналізу публічної інформації в пошуках зачіпок.
Про це пише Bloomberg.
Спецслужби США отримають подібну до відомої програми OpenAI, яка використовуватиме штучний інтелект, щоб надати аналітикам кращий доступ до розвідувальних даних з відкритим кодом,
Підрозділ ЦРУ Open-Source Enterprise планує незабаром надати розвідувальним службам свій інструмент ШІ.
Зазначається, що це частина ширшої урядової кампанії, спрямованої на використання можливостей ШІ та конкуренцію з Китаєм, який прагне стати світовим лідером у цій галузі до 2030 року.
"Цей поштовх США збігається з боротьбою розвідувального співтовариства за обробку величезних обсягів даних, які зараз знаходяться у відкритому доступі, на тлі критики за повільне використання цього джерела", - йдеться в повідомленні.
Додається, що інструмент ШІ дозволить ЦРУ бачити першоджерело інформації, яку вони переглядають. Він сказав, що функція чату є логічною частиною швидшого поширення розвідданих.
Інструмент буде доступний для 18 розвідувальних служб США, до яких входять ЦРУ, Агентство національної безпеки, Федеральне бюро розслідувань і агентства, що належать до різних видів збройних сил.
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