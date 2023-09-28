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АНАЛІТИКА

Австрія зменшить залежність від газу з РФ за рахунок Норвегії

 

Норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу австрійській OMV в межах стратегії Відня щодо диверсифікації постачання палива.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters з посиланням на заяви компаній.

У повідомленні йдеться, що Equinor з 1 жовтня постачатиме 12 терават-годин (1,1 млрд кубометрів) природного газу з початком європейського газового зимового сезону, на додаток до обсягів за існуючими контрактами.

Газ буде постачатися через німецький віртуальний торговий хаб THE (Trading Hub Europe) для OMV за цінами на ринкових умовах, зазначили компанії.

"З цими новими обсягами OMV продовжує свою стратегію газової диверсифікації", - заявили в австрійській компанії, яка має довгострокові контракти на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року.

Австрійська компанія вказала, що вже закуповує газ в Норвегії та Австрії через довгострокового постачання скрапленого природного газу через термінал у Нідерландах та Спільну платформу закупівель газу Євросоюзу.

Норвегія стала найбільшим постачальником газу в Європі, обігнавши РФ, чиє постачання до Європи скоротилося після початку повномасштабної війни в Україні та пошкодження газопроводу "Північний потік".

За даними уряду, Австрія, яка не має виходу до моря, все ще отримує близько 66% імпорту природного газу з РФ через трубопроводи в Східну Європу, і країна прагне приєднатися до нових маршрутів постачання.

Раніше міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер закликала вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу на зустрічі з енергетичними компаніями. Водночас федерація австрійської промисловості закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.

А канцлер Австрії Карл Негаммер виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.

За матеріалами: Економічна правда
 

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