Один із найбільших виробників верстатів продовжує вести бізнес у Росії - розслідування

Німецько-японська компанія DMG MORI, один із найбільших у світі виробників верстатів, попри обіцянку продовжує вести бізнес у Росії.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Агентство», передає Укрінформ.

Як зазначається, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія DMG MORI оголосила, що йде з РФ і зупиняє роботу верстатобудівного заводу в Ульяновську. Але обидві російські юридичні особи DMG MORI - ТОВ «ДМГ МОРІ РУС» та ТОВ «Ульяновський верстатобудівний завод» - продовжують діяльність, не змінивши власників. Обидві компанії очолює Андрій Соколов - співробітник головної компанії DMG MORI у Німеччині.

«Джерело "Агентства", близьке до російського керівництва компанії, підтверджує, що після початку війни вона продовжила працювати і взялася за складання як мінімум 200 верстатів - комплектуючі для них були на заводі на момент заяви про зупинення роботи», - зазначають розслідувачі.

За даними журналістів, після березня 2022 року російські юрособи стали отримувати комплектуючі та верстати через країни Азії. Розслідувачі з'ясували, що DMG MORI продає верстати в Росії через посередників, серед яких є два сертифіковані партнери компанії - ТОВ «Сервіс Про» та ТОВ «Сервіс Плюс», пов'язані з Соколовим та його дружиною Наталією. Ще одна фірма - ТОВ «Дм Технолоджіс» - створена колишнім директором з продажу «ДМГ МОРІ Рус» Рустамом Аляутдіновим.

Журналісти вивчили фінансову звітність усіх трьох компаній та виявили, що, наприклад, у червні 2022 року «Сервіс Про» уклала договір на постачання обладнання та пусконалагоджувальні роботи з компанією АТ «Фінвал Енерго» на 962 мільйони рублів (приблизно $10 млн). Клієнти АТ «Фінвал Енерго» - військово-промислові заводи, що входять у Ростех. Крім того, в 2022 році компанія "Сервіс Про" займалася ремонтом верстатів, які вже були встановлені на військових заводах Росії.

2022 року Наталія та Андрій Соколови отримали ізраїльське громадянство, змінили прізвище на Голдман і переїхали до Берліна. У лютому 2023 року Наталія Голдман в інтерв'ю азеті Tagesspiegel розповіла, що вони з чоловіком дотримувались опозиційних поглядів, а війна для них стала шоком. При цьому, зазначає Агентство, Соколов-Голдман продовжує керувати Ульяновським верстатобудівним заводом та «ДМГ МОРІ РУС».

Соколов підтвердив виданню, що виїхав до Німеччини та працює у німецькій компанії DMG MORI. На решту питань він відповідати відмовився, пославшись на корпоративні правила.

У травні DMG MORI повідомила Financial Times про нібито розкрадання своїх верстатів, даючи зрозуміти, що не має відношення до продовження виробництва у Росії. 20 вересня влада України внесла DMG MORI до списку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної агресії проти України щодо Росії було вже запроваджено 50 санкційних пакетів.