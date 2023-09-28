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АНАЛІТИКА

Держдеп: Не всі американські компанії мають піти з Росії

 

Державний департамент США прокоментував те, що не всі американські компанії залишили РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник Держдепу США Метью Міллер.

Відповідаючи на питання журналіста, чи відповідає політиці ізоляції Москви те, що Вашингтон все ще дозволяє американським компаніям працювати у РФ, він заявив, що кожен бізнес повинен вирішувати самостійно, зважаючи на ризики роботи в Росії.

"Ми завжди підкреслювали, що є певні види комерційної діяльності, які ми не намагаємося закрити у РФ. Усі наші санкції передбачають винятки для харчових продуктів, медикаментів, інших гуманітарних цілей, оскільки ми не вважаємо, що Сполучені Штати перебувають у конфлікті з російським народом", - наголосив Міллер.

Він додав, що тому США не намагалися сказати компаніям, які працюють над забезпеченням російського народу харчовими продуктами або фармацевтичними товарами, що вони повинні припинити вести там бізнес.

"Ми націлили наші санкції, наш експортний контроль на ті сектори російської економіки, які підживлюють військову машину РФ, і ми будемо продовжувати це робити", - пояснив Міллер.

Представник Держдепу також вказав, що понад тисяча американських компаній вийшли з Росії за цей час, тоді як РФ прийняла нові обмежувальні закони, які, на його думку, відштовхнули низку компаній від роботи там.

Раніше повідомлялося, що продукція американської компанії Pepsi більше не буде продаватися в будівлі парламенту Фінляндії через її діяльність у Росії.

Нагадаємо, організації в країнах Північної Європи поступово приєдналися до бойкоту відомого виробника солодощів, американської групи компаній Mondelez, яку Україна оголосила спонсором війни через відмову припинити роботу у РФ.
Ключові теги: США, Росія
 

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