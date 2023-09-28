Фінансові новини
- |
- 28.09.23
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Невизнана республіка вірмен у Карабаху офіційно припинить існування з 1 січня
10:52 28.09.2023 |
Так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху (Республіки Арцах) підписав наказ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року і регіон повністю переходить під контроль Азербайджану.
Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".
Самвел Шахраманян підписав указ про "дії з огляду на ситуацію, що склалася після 19 вересня 2023 року".
У ньому йдеться, що місцева влада "керуючись пріоритетом фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Арцаху, враховуючи домовленість, досягнену за посередництва командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про забезпечення вільного, добровільного і безперешкодного проїзду мешканців Нагірного Карабаху, включно з військовими, що склали зброю, зі своїм майном і транспортними засобами через Лачинський коридор", вирішила:
- до 1 січня розпустити усі свої установи та організації, після чого "Республіка Нагірний Карабах" припиняє існування;
- ознайомити населення з умовами реінтеграції, які пропонує Азербайджан, та на цих підставах вирішити, чи залишатися/повертатися додому у Нагірний Карабах.
Нагадаємо, після завершення своєї одноденної "контртерористичної операції" у Карабаху 20 вересня Азербайджан заявив про відновлення свого суверенітету. У Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.
У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. На ранок 28 вересня кількість біженців з Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, перевищила 65 тисяч осіб.
У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|Росіяни збільшили вдвічі кількість кібератак, але їх критичність знизилась, - Bloomberg
|Держдеп: Не всі американські компанії мають піти з Росії
|Невизнана республіка вірмен у Карабаху офіційно припинить існування з 1 січня
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|США допустили Ізраїль до програми безвізового режиму
|Новий міністр оборони Британії прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
Бізнес
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем