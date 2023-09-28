Невизнана республіка вірмен у Карабаху офіційно припинить існування з 1 січня

Так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху (Республіки Арцах) підписав наказ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року і регіон повністю переходить під контроль Азербайджану.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Самвел Шахраманян підписав указ про "дії з огляду на ситуацію, що склалася після 19 вересня 2023 року".

У ньому йдеться, що місцева влада "керуючись пріоритетом фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Арцаху, враховуючи домовленість, досягнену за посередництва командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про забезпечення вільного, добровільного і безперешкодного проїзду мешканців Нагірного Карабаху, включно з військовими, що склали зброю, зі своїм майном і транспортними засобами через Лачинський коридор", вирішила:

- до 1 січня розпустити усі свої установи та організації, після чого "Республіка Нагірний Карабах" припиняє існування;

- ознайомити населення з умовами реінтеграції, які пропонує Азербайджан, та на цих підставах вирішити, чи залишатися/повертатися додому у Нагірний Карабах.

Нагадаємо, після завершення своєї одноденної "контртерористичної операції" у Карабаху 20 вересня Азербайджан заявив про відновлення свого суверенітету. У Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. На ранок 28 вересня кількість біженців з Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, перевищила 65 тисяч осіб.

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.