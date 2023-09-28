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Великобританія з Німеччиною підписали угоду про розвиток водневої енергетики
23:37 27.09.2023 |
Великобританія й Німеччина підписали угоду щодо зміцнення співробітництва між країнами з метою прискорити розвиток міжнародної індустрії в галузі водневої енергетики, випливає із заяви, поширеної у вівторок британським урядом.
Британія може знову повернутися у Євросоюз, пишуть ЗМІ.
Як сказано у тексті заяви, «спільна декларація про наміри, підписана сьогодні в посольстві Великобританії в Берліні міністром з питань енергоефективності й «зелених» фінансів лордом Каллананом і державним секретарем Федеративної Республіки Німеччина з питань енергетики Філіппом Німмерманном, передбачає спільну роботу Великої Британії і Німеччини».
Крім того, країни також співпрацюватимуть для прискореного впровадження низьковуглецевого водню в енергетичний баланс своїх країн.
«Ця угода стане основою розвитку цього нового виду палива не тільки для наших країн, а й для міжнародної торгівлі, яка може стати перетворюючим чинником у нашій роботі з досягнення нульового рівня викидів до 2050 року», - наводяться у ній слова Калланана.
У квітні 2022 року Великобританія зобов'язалася досягти 10 ГВт потужності «зеленого» водню до 2030 року. З цією метою уряд заснував фонд на суму 240 млн фунтів стерлінгів для підтримки нових проєктів з виробництва водню з низьким вмістом вуглецю.
Британія, як і країни Євросоюзу, США, Японія і низка інших держав, поставила за мету досягнення вуглецевої нейтральності, тобто балансу між антропогенними викидами парникових газів і їх поглинанням, до 2050 року. Для реалізації завдання в багатьох секторах економіки проводяться реформи: енергетика переводиться з копалин на відновлювані джерела енергії, транспорт електрифікується, в промисловості впроваджуються енергоефективні технології й водень.
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