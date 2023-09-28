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Парламент Швейцарії не став послаблювати обмеження на реекспорт зброї в країни, залучені в конфлікти
23:00 27.09.2023 |
Нижня палата Федеральних зборів Швейцарії в середу проголосувала проти зняття заборони на реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані воєнного конфлікту, йдеться в повідомленні на сайті Національної ради Конфедерації.
"За" послаблення обмежень проголосували 48 осіб, "проти" - 135.
"Берн неодноразово відмовляв у запитах на реекспорт швейцарської зброї, посилаючись на нейтралітет і закон про бойову техніку", - зазначено в повідомленні на сайті нижньої палати парламенту.
У червні Рада кантонів - мала палата парламенту Швейцарії - проголосувала за пропозицію комісії з безпеки Ради, яка передбачає м'якші вимоги до реекспорту поставлених в інші країни озброєнь швейцарського виробництва.
Раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли переспрямувати в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, однак Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передання зброї до зон активних бойових дій.
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