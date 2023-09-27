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АНАЛІТИКА

Польща та США підписали фінальну угоду щодо будівництва першої АЕС

 

Уряд Польщі підписав із консорціумом американських компаній Westinghouse та Bechtel фінальну угоду про проєктування та будівництво першої польської атомної електростанції. Про це пише видання Wprost.

Минулого тижня Головне управління охорони навколишнього середовища надало останній необхідний дозвіл на будівництво АЕС.

"Ми не можемо ризикувати стабільністю енергетичної системи та всієї економіки, спираючись на нестабільні джерела енергії. Єдиним стабільним та безпечним джерелом є атомна енергія. Саме тому сьогодні ми відкриваємо новий розділ", - заявив на церемонії підписання прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Перша атомна електростанція у Польщі буде розташована у Померанії (північно-західна територія країни), її будівництво має розпочатися у 2026 році, а перший блок планується запустити в експлуатацію у 2033 році.

Атомну станцію будуватимуть за американською технологією AP1000 - такою самою, яку Westinghouse планує реалізувати в Україні.

Паралельно Польща планує побудувати ще одну атомну електростанцію, але за корейською технологією APR-1400. Наприкінці жовтня 2022 року угоду про наміри було підписано з Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP).

Крім того, польський нафтовий концерн Orlen за допомогою США має намір збудувати дві енергостанції з модульними реакторами BWRX-300 за проєктом GE Hitachi Nuclear Energy.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща, США
 

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