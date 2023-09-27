Фінансові новини
- |
- 27.09.23
- |
- 18:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Туреччина підписала контракт щодо постачання газу до Румунії
17:48 27.09.2023 |
Турецька компанія Botas почне постачати газ трубопроводом до Румунії з 1 жовтня. Відповідний контракт до 2025 року Botas підписала з румунською OMV Petrom, повідомляє видання Daily Sabbah.
За умовами контракту, Румунія отримуватиме 400 млн кубометрів газу на добу.
Це вже четверта угода Туреччини за останні місяці щодо експорту газу.
У серпні Botas домовилася про постачання 300 млн кубометрів газу до Угорщини.
Перед цим було укладено 13-річний контракт із Болгарією щодо постачання 1,5 млрд кубометрів газу.
Також досягнуто домовленостей стосовно постачання газу до Греції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
|США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»
|Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|У Мінекономіки назвали умову відкликання позовів України до СОТ через зерно
|Дефолт китайського гіганта Evergrande: Засновник-мільярдер знаходиться під домашнім арештом
|Польща та США підписали фінальну угоду щодо будівництва першої АЕС
|Польська SKPL почне виконувати пасажирські рейси з України в жовтні, у листопаді буде запущено перший рейс чеського RegioJet
|Туреччина підписала контракт щодо постачання газу до Румунії
|Азербайджан затримав мільярдера та ексголову «уряду» Карабаху Варданяна
|США підозрюють два найбільших швейцарська банка в допомозі росіянам обходити санкції
Бізнес
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні