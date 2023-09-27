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АНАЛІТИКА

Туреччина підписала контракт щодо постачання газу до Румунії

 

Турецька компанія Botas почне постачати газ трубопроводом до Румунії з 1 жовтня. Відповідний контракт до 2025 року Botas підписала з румунською OMV Petrom, повідомляє видання Daily Sabbah.

За умовами контракту, Румунія отримуватиме 400 млн кубометрів газу на добу.

Це вже четверта угода Туреччини за останні місяці щодо експорту газу.

У серпні Botas домовилася про постачання 300 млн кубометрів газу до Угорщини.

Перед цим було укладено 13-річний контракт із Болгарією щодо постачання 1,5 млрд кубометрів газу.

Також досягнуто домовленостей стосовно постачання газу до Греції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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