Азербайджан затримав мільярдера та ексголову «уряду» Карабаху Варданяна

Азербайджан заявив у середу, що затримав колишнього голову сепаратистського "уряду" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна, коли той намагався перетнути кордон з Вірменією.

Про це оголосила прикордонна служба Азербайджану, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Варданяна затримали на прикордонно-пропускному пункті "Лачин" під час спроби виїхати з Нагірного Карабаху.

Його доставили до Баку і передали державним органам Азербайджану "для ухвалення відповідного рішення".

Варданян - мільярдер вірменського походження. Він заробив свій статок у Росії, де володів великою інвестиційною компанією.

Восени 2022 року Варданян оголосив, що відмовився від російського громадянства і переїхав до Нагірного Карабаху. Указом Путіна його прохання про вихід із громадянства РФ було задоволено у грудні 2022 року.

На початку листопада того ж року він обійняв посаду глави уряду невизнаної республіки, яку займав до кінця лютого 2023 року.

У 2021 році журнал Forbes оцінював його статки в один мільярд доларів.

Посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, агентство AFP напередодні повідомило, що азербайджанські прикордонники шукають серед біженців з Нагірного Карабаху "підозрюваних у воєнних злочинах".

Затримання Варданяна відображає намір Азербайджану швидко зміцнити свій контроль над регіоном після блискавичної військової операції.

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

Тим часом у ЄС озвучили чотири першочергові пункти, які чекають від Азербайджану з приводу ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це у четвер на брифінгу заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ЄС вважає першим важливим пунктом забезпечення необмеженого доступу до тих, хто потребує гуманітарної допомоги. Він додав, що Єврокомісія та країни-члени вже зробили кроки для надання гуманітарної допомоги.

"По-друге, це дуже важливо, ми закликаємо Азербайджан забезпечити допуск міжнародних спостерігачів до Нагорного Карабаху, щоб організувати більш ефективну доставку необхідної допомоги, а також ефективний моніторинг того, що там відбувається", - наголосив Стано.

Третім важливим пунктом представник Єврокомісії назвав важливий крок для зміцнення довіри, щоб Азербайджан виконав свої зобов'язання щодо всеосяжної амністії вірменських сил у Карабаху, які погоджуються на припинення вогню.

"І четверте, ми також закликаємо до справжнього діалогу між Баку і карабаськими вірменами, а також - до переговорів між Вірменією та Азербайджаном у межах нормалізації їхніх відносин", - резюмував Стано.