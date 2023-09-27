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Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії
13:57 27.09.2023 |
Micron має намір створити на території Індії завод з тестування та пакування чипів пам'яті. У будівництві підприємства допомагатиме індійський промисловий конгломерат Tata Group.
Tata Projects побудує завод у місті Сананд, штат Гуджарат. Якщо все піде за планом, фабрика з тестування та пакування чипів буде запущена наприкінці 2024 року. Індійська компанія має хорошу репутацію, яка допомогла їй здобути перемогу в конкурсі.
Будівництво заводу відбуватиметься відповідно до екологічних стандартів. На підприємстві діятимуть принципи заощадження водних ресурсів. Також виключається викид відходів у рідкому вигляді.
Загальну вартість проєкту оцінюють у $2,75 млрд. Однак американська компанія Micron інвестує лише $825 млн. Майже $2 млрд буде вкладено з бюджетів країни та штату.
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