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АНАЛІТИКА

Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії

 

Micron має намір створити на території Індії завод з тестування та пакування чипів пам'яті. У будівництві підприємства допомагатиме індійський промисловий конгломерат Tata Group.

Tata Projects побудує завод у місті Сананд, штат Гуджарат. Якщо все піде за планом, фабрика з тестування та пакування чипів буде запущена наприкінці 2024 року. Індійська компанія має хорошу репутацію, яка допомогла їй здобути перемогу в конкурсі.

Будівництво заводу відбуватиметься відповідно до екологічних стандартів. На підприємстві діятимуть принципи заощадження водних ресурсів. Також виключається викид відходів у рідкому вигляді.

Загальну вартість проєкту оцінюють у $2,75 млрд. Однак американська компанія Micron інвестує лише $825 млн. Майже $2 млрд буде вкладено з бюджетів країни та штату.
За матеріалами: gagadget.com
 

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