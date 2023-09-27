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АНАЛІТИКА

Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР

 

Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів. Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат.

Про це пише Bloomberg.

Доходи з китайського ринку складають понад 25% основного чистого прибутку німецьких автовиробників. Китай є найбільшим пунктом призначення найдорожчих автомобілів Німеччини, таких як Mercedes S-класу, BMW 7-ї серії, Porsche Cayenne та Audi A8.

Зараз ці транспортні засоби імпортуються Китаєм, що ставить їх на лінію вогню, якщо Пекін помститься за будь-які заходи ЄС.

За даними Китайського центру автомобільних технологій і досліджень, BMW імпортує велику частку автомобілів вищого класу в Китай. Минулого року на КНР припадало більше третини світових продажів 7-ї серії BMW і S-класу Mercedes.

Для дочірньої компанії Volkswagen, Audi, Китай склав більше третини світових продажів. У 2022 році автовиробник експортував до Китаю понад 10 тис своїх седанів A8, виготовлених виключно в Неккарзульмі, Німеччина.

Головний торговий переговорник ЄС Валдіс Домбровскіс напередодні підтвердив "більш наполегливу" позицію блоку щодо торгівлі з Китаєм.

Якщо Китай вирішить відповісти митом на імпорт, позначка "Зроблено в Німеччині", яка довгий час вважалася знаком вишуканості, може виявитися недоліком, резюмує Bloomberg.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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