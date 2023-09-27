Фінансові новини
- |
- 27.09.23
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
11:59 27.09.2023 |
Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів. Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат.
Про це пише Bloomberg.
Доходи з китайського ринку складають понад 25% основного чистого прибутку німецьких автовиробників. Китай є найбільшим пунктом призначення найдорожчих автомобілів Німеччини, таких як Mercedes S-класу, BMW 7-ї серії, Porsche Cayenne та Audi A8.
Зараз ці транспортні засоби імпортуються Китаєм, що ставить їх на лінію вогню, якщо Пекін помститься за будь-які заходи ЄС.
За даними Китайського центру автомобільних технологій і досліджень, BMW імпортує велику частку автомобілів вищого класу в Китай. Минулого року на КНР припадало більше третини світових продажів 7-ї серії BMW і S-класу Mercedes.
Для дочірньої компанії Volkswagen, Audi, Китай склав більше третини світових продажів. У 2022 році автовиробник експортував до Китаю понад 10 тис своїх седанів A8, виготовлених виключно в Неккарзульмі, Німеччина.
Головний торговий переговорник ЄС Валдіс Домбровскіс напередодні підтвердив "більш наполегливу" позицію блоку щодо торгівлі з Китаєм.
Якщо Китай вирішить відповісти митом на імпорт, позначка "Зроблено в Німеччині", яка довгий час вважалася знаком вишуканості, може виявитися недоліком, резюмує Bloomberg.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
|США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»
|Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Способи очищення гальмівних дисків
У РУБРИЦІ
|Німецька прокуратура розслідує можливий злочин військових РФ у Гостомелі
|Варшава завершує переговори з Вільнюсом для спрощення транзиту українського зерна
|Сольський обговорив з польським міністром процедуру ліцензування української агропродукції
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
Бізнес
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні
|Microsoft представила універсального помічника Copilot для Windows