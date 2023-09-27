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FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
11:54 27.09.2023 |
Федеральна торгова комісія США (FTC) направила антимонопольний позов проти Amazon.com Inc.
Про це повідомляє MarketWatch.
Наголошується, що це найгучніша справа в спробі FTC приборкати монополію технологічних гігантів.
"У нашій скарзі викладено, як Amazon використовує низку каральних і примусових тактик для незаконного збереження своєї монополії", - зазначила голова FTC Ліна Хан.
За її словами, Amazon "користується силою своєї монополії для власного збагачення, одночасно підвищує ціни та погіршує якість послуг для десятків мільйонів американських сімей, які здійснюють покупки на її платформі, і сотень тисяч компаній, що постачають їм свої товари через Amazon".
Представники компанії назвали звинувачення безпідставними і висловили готовність відстоювати свою позицію в суді.
Нагадуємо:
Раніше The Wall Street Journal писала про ймовірність позову до Amazon, оскільки компанія і регулятор не зуміли досягти компромісу щодо низки практик. FTC, зокрема, незадоволена тим, що компанія надає перевагу власним роздрібним пропозиціям перед пропозиціями конкурентів на своїй платформі, а також тим, яким чином вона поводиться зі сторонніми продавцями.
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