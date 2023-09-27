Голлівудські сценаристи закінчили п'ятимісячний страйк

Гільдія сценаристів Америки (Writers Guild of America, WGA, галузева профспілка) оголосила про завершення страйку, що тривав майже п'ять місяців, пише MarketWatch.

Керівництво гільдії за підсумками голосування підтримало досягнуту раніше попередню трирічну угоду з Альянсом виробників кіно- і телефільмів (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP).

Угоду все ще має бути схвалено на загальному голосуванні членів профспілки, яке відбудеться на початку жовтня. Однак закінчення страйку означає, що сценаристи можуть повернутися до роботи негайно. Це дасть змогу поновити знімання деяких телепередач, насамперед вечірніх ток-шоу.

Профспілці під час переговорів зі студіями вдалося домогтися значних успіхів у всіх ключових сферах, включно з розміром заробітної плати, гарантіями зайнятості, розміром штату сценаристів і контролем над штучним інтелектом.

Мінімальну оплату праці сценаристів буде підвищено на 3,5-5%. Крім того, члени профспілки отримуватимуть бонуси за написання сценаріїв для найбільш популярних у стримінгових сервісах телепрограм. Серіали, у яких планується щонайменше 13 серій, будуть зобов'язані тримати в штаті щонайменше шістьох сценаристів, а серіали на стадії розроблення повинні будуть гарантувати зайнятість сценаристів протягом щонайменше 10 тижнів.

Умови угоди у сферах, що стосуються штучного інтелекту, знижують ризики, що людям доведеться конкурувати з комп'ютерами за робочі місця. Сценаристи зможуть використовувати ШІ під час написання текстів, якщо роботодавець буде не проти, однак останній не зможе вимагати застосовувати інструменти на основі ШІ.

Страйк за участю понад 11 тис. сценаристів розпочався 2 травня, у липні до нього долучилися актори. Акторська профспілка поки що не поновлювала переговорів зі студіями й усе ще страйкує.

