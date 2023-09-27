Сенат США проголосував за просування проєкту тимчасового бюджету, що дає змогу уникнути «шатдауну» - ЗМІ

Сенат проголосував у вівторок за висунення на голосування тимчасового бюджету, який дасть змогу зберегти уряд відкритим до 17 листопада, повідомляє The Hill.

Згідно з результатами голосування, 77 законодавців підтримали голосування щодо цього заходу, 19 висловилися "проти".

Лідер більшості в сенаті Чак Шумер раніше описав тимчасовий бюджет як "міст", що дає змогу уникнути закриття уряду і дати конгресменам більше часу для переговорів про довгострокове рішення щодо фінансування.

Шумер визнав, що в угоді "не буде всього, чого хочуть обидві сторони", але вона "допоможе нам досягти нашої безпосередньої і необхідної мети - уникнути закриття уряду".

Зокрема, законопроєкт передбачає виділення $4,5 млрд по лінії міністерства оборони для підтримки України. Документ також включає в себе ще $1,65 млрд фінансування через держдепартамент США на додаткову допомогу Києву, яка буде доступна до 30 вересня 2025 року.

Крім того, він передбачає виділення $5,99 млрд на допомогу в разі стихійних лих і тимчасово продовжує повноваження Федерального управління цивільної авіації, повноваження якого закінчуються.

Якщо сенат схвалить законопроєкт, то він може бути висунутий на голосування в палаті представників, і в разі затвердження там його буде направлено на підпис президенту США Джо Байдену.

Щоб держустанови не зупинили роботу, це має відбутися до опівночі 1 жовтня. В іншому разі уряду США загрожує "шатдаун" - припинення роботи федеральних органів влади в жовтні.