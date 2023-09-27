Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Естонія збирається четвертою перейменувати Калінінград

 

Комісія парламенту Естонії з закордонних справ пропонує Товариству рідної мови розглянути можливість використання в естонській мові назви Кенігсберг замість Калінінград, повідомляє у вівторок, 26 вересня, естонський мовник ERR.

Комісія обговорювала внесений Консервативною народною партією Естонії проєкт щодо відповідної пропозиції уряду країни та дійшла висновку, що в естонській мові слід відмовитися від радянської назви Калінінград і використовувати замість неї історичну назву Кенігсберг.

Як повідомили в пресслужбі парламенту, проєктом пропонується уряду провести всі процедури, пов'язані зі зміною назви. "Латвія, Литва і Польща також обрали колишню назву міста замість Калінінграда", - зауважили в комісії.

Калінінград - російський ексклав, що межує з Польщею та Литвою. Польща перейменувала Калінінград ще в травні - у традиційний польський Крулевець. Після цього кілька депутатів Сейму Литви також запропонували повернути російському місту його історичну балтійську назву.

Згодом експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати традиційну балтійську назву Караляучі або історичну германську назву Кенігсберг. "Отже, Караляучі", - відреагував на пораду лінгвістів міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

У Кремлі такі дії назвали "ворожими".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7609
  0,1115
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6381  0,09 0,23 38,3195  0,01 0,02
EUR 40,2843  0,00 0,01 41,1452  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес