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Естонія збирається четвертою перейменувати Калінінград
23:56 26.09.2023 |
Комісія парламенту Естонії з закордонних справ пропонує Товариству рідної мови розглянути можливість використання в естонській мові назви Кенігсберг замість Калінінград, повідомляє у вівторок, 26 вересня, естонський мовник ERR.
Комісія обговорювала внесений Консервативною народною партією Естонії проєкт щодо відповідної пропозиції уряду країни та дійшла висновку, що в естонській мові слід відмовитися від радянської назви Калінінград і використовувати замість неї історичну назву Кенігсберг.
Як повідомили в пресслужбі парламенту, проєктом пропонується уряду провести всі процедури, пов'язані зі зміною назви. "Латвія, Литва і Польща також обрали колишню назву міста замість Калінінграда", - зауважили в комісії.
Калінінград - російський ексклав, що межує з Польщею та Литвою. Польща перейменувала Калінінград ще в травні - у традиційний польський Крулевець. Після цього кілька депутатів Сейму Литви також запропонували повернути російському місту його історичну балтійську назву.
Згодом експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати традиційну балтійську назву Караляучі або історичну германську назву Кенігсберг. "Отже, Караляучі", - відреагував на пораду лінгвістів міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.
У Кремлі такі дії назвали "ворожими".
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