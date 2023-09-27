Chevron готує буріння нових нафтових свердловин у Венесуелі

Chevron Corp планує збільшити видобуток нафти у Венесуелі на 65 тис. барелів на день (б/д) до кінця 2024 року за допомогою своєї першої великої бурової кампанії в країні після того, як Вашингтон дозволив їй відновити виробництво, обмежене санкціями США, повідомили Reuters троє людей, знайомі з питанням.

Ці зусилля можуть допомогти Венесуелі продовжувати нарощувати видобуток сирої нафти й прискорити досягнення мети Chevron щодо відшкодування $3 млрд у вигляді невиплачених дивідендів і боргу від її проєктів у країні.

Спільні підприємства Chevron з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA зараз виробляють близько 135 тис. б/д й експортували в середньому 124 тис. б/д в США цього року, згідно з незалежними оцінками і даними про доставку, що близько до рівня, який вони мали до того, як Вашингтон запровадив санкції 2019 року.

Зафіксовано збільшення поточних потоків нафти на 70% від середнього видобутку 2022 року.

Зростання видобутку Chevron до 200 тис. б/д до кінця 2024 року допоможе Венесуелі досягти мети перевищити 1 млн б/д із середнього рівня 785 тис. б/д до 2023 року.

