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Спікер парламенту Канади подав у відставку після скандалу з ветераном СС «Галичина»
23:15 26.09.2023 |
Спікер канадської Палати громад Ентоні Рота оголосив про свою відставку. Це сталося після запрошення на виступ президента України Володимира Зеленського ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Роти наводить CBC.
"З важким серцем повідомляю депутатам про свою відставку з посади голови Палати громад... Я ще раз висловлюю своє глибоке співчуття з приводу помилки, допущеної мною при публічному визнанні тієї чи іншої особи в Палаті", - заявив він.
Що передувало
Варто зауважити, що раніше запрошення Гунька на виступ Зеленського перед палатами канадського парламенту спричинило скандал. Ветерана звинувачують у тому, що він нібито "нацист".
При цьому дивізію "Галичина" не було засуджено ні на Нюрнберзькому процесі, ні будь-яким іншим трибуналом. Перевірка, яку проводила Британія, також не знайшла доказів можливих військових злочинів з боку солдатів підрозділу.
У той же час Польща, безпідставно звинувачуючи ветерана, вирішила спробувати досягти його екстрадиції. Про це сьогодні, 26 вересня, оголосив міністр освіти Пшемислав Чарнек.
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