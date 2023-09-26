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АНАЛІТИКА

У Швейцарії схвалили продаж Німеччині 25 Leopard 2 з умовою не передавати їх Україні

 

Швейцарський парламент дозволив армії списати 25 танків Leopard 2 за умови, що танки будуть продані назад німецькому виробнику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Верхня палата парламенту ухвалила рішення 25 голосами проти 15 при трьох, що утрималися. Національні збори (нижня палата) схвалили виведення танків з експлуатації в червні. Рішення про фактичний перепродаж і його терміни тепер має ухвалити Федеральна рада (уряд).

У лютому уряд Німеччини звернувся до Швейцарії з проханням викупити у неї частину списаних танків німецької компанії Rheinmetall.

За даними Федеральної ради, Берлін запевнив, що якщо Швейцарія проголосує "за", то танки не потраплять до України. Навпаки, танки залишаться в Німеччині або інших країнах ЄС чи НАТО і заповнять прогалини в їхніх арсеналах.

Слід зазначити, що у червні уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету. Йдеться зокрема про Німеччину, яка не могла постачати Україні боєприпаси до самохідних установок Gepard, але зрештою налагодила їх виробництво всередині країни.
 

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