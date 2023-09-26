Німеччина встановить стаціонарні пункти пропуску на кордонах

Німецька влада збирається встановити стаціонарні пропускні пункти з метою боротьби з контрабандою людей на своїх кордонах.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє DW.

За її словами, підготовка до відкриття прикордонних пунктів пропуску триває в тісній взаємодії з сусідніми державами. Вона очікує, що після того, як Чехія висловила готовність співпрацювати з німецькою федеральною поліцією, на це піде і Польща.

"Ми вперше готуємося до відкриття стаціонарних прикордонних пунктів пропуску. Йдеться про введення додаткового контролю. Ми подивимося, що це дасть", - зазначила Фезер.

Вона додала, що в цих пунктах пропуску потрібна така чисельність персоналу, яка дала б змогу уникнути черг, і люди не почали б переходити кордони в інших місцях.

"Якщо нам вдасться спіймати контрабандистів, це дуже допоможе, тому що у нас зараз складається враження, що кожен четвертий або п'ятий пробирається до Німеччини за допомогою контрабандистів", - заявила Фезер.

Водночас міністерка вважає недостатнім запровадження стаціонарних пунктів пропуску, оскільки, каже вона, ефективними та дієвими будуть лише загальноєвропейські рішення, а саме - прикордонний контроль на зовнішніх кордонах ЄС, а не на внутрішніх.

Раніше Фезер заявила, що планує запровадити постійний контроль на кордоні з Польщею та Чехією, аби зупинити нелегальну міграцію.

У вересні Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія - її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.