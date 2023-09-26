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Німеччина встановить стаціонарні пункти пропуску на кордонах
17:13 26.09.2023 |
Німецька влада збирається встановити стаціонарні пропускні пункти з метою боротьби з контрабандою людей на своїх кордонах.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє DW.
За її словами, підготовка до відкриття прикордонних пунктів пропуску триває в тісній взаємодії з сусідніми державами. Вона очікує, що після того, як Чехія висловила готовність співпрацювати з німецькою федеральною поліцією, на це піде і Польща.
"Ми вперше готуємося до відкриття стаціонарних прикордонних пунктів пропуску. Йдеться про введення додаткового контролю. Ми подивимося, що це дасть", - зазначила Фезер.
Вона додала, що в цих пунктах пропуску потрібна така чисельність персоналу, яка дала б змогу уникнути черг, і люди не почали б переходити кордони в інших місцях.
"Якщо нам вдасться спіймати контрабандистів, це дуже допоможе, тому що у нас зараз складається враження, що кожен четвертий або п'ятий пробирається до Німеччини за допомогою контрабандистів", - заявила Фезер.
Водночас міністерка вважає недостатнім запровадження стаціонарних пунктів пропуску, оскільки, каже вона, ефективними та дієвими будуть лише загальноєвропейські рішення, а саме - прикордонний контроль на зовнішніх кордонах ЄС, а не на внутрішніх.
Раніше Фезер заявила, що планує запровадити постійний контроль на кордоні з Польщею та Чехією, аби зупинити нелегальну міграцію.
У вересні Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів.
З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія - її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.
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