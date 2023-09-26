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АНАЛІТИКА

Ердоган обіцяє підтримку вступу Швеції в НАТО, якщо США дотримають обіцянки щодо F-16

 

Парламент Туреччини виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Про це заявив у вівторок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи перед журналістами після повернення з азербайджанського ексклаву Нахічевань, Ердоган сказав, що міністр закордонних справ Хакан Фідан і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня в Нью-Йорку.

За словами Ердогана, адміністрація США пов'язує продаж винищувачів F-16 Туреччині з ратифікацією Анкарою шведської заявки.

"Якщо вони (США) виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку. Турецький парламент матиме вирішальне слово щодо членства Швеції в НАТО", - сказав він.

Анкара запросила винищувачі F-16 та комплекти для їх модернізації у жовтні 2021 року. Угода вартістю 6 мільярдів доларів включатиме продаж 40 винищувачів, а також модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС. Державний департамент неофіційно повідомив Конгрес про потенційний продаж.

Окрім Туреччини заявку Швеції на вступ до НАТО не ратифікувала також Угорщина.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у понеділок заявив, що його країна не поспішатиме з ратифікацією заявки.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.
 

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