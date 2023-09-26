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Грузія припинила реекспорт авто у Росію та Білорусь
14:09 26.09.2023 |
У Грузії набула чинності заборона на експорт та реекспорт автомобілів з країн ЄС до Росії та Білорусі.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".
У Грузії з 26 вересня заборонено експорт і реекспорт до Росії та Білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.
Це обмеження передбачалося 11-м пакетом санкцій ЄС, який схвалили ще у червні для посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій.
За інформацією статистичного відомства Грузії, з серпня реекспорт автомобілів до Росії різко скоротився. Якщо у липні з Грузії до Росії реекспортували 1054 авто загальною вартістю понад 13 млн доларів США, то у серпні - лише 85 автівок.
За усе перше півріччя з Грузії до Росії реекспортували 4840 авто загальною вартістю 65,8 млн доларів.
В останні два роки реекспорт авто став однією з найбільших статей експорту Грузії. У 2023 році він сягнув 1,17 млрд, майже 33% всього експорту.
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