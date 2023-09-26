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АНАЛІТИКА

Грузія припинила реекспорт авто у Росію та Білорусь

 

У Грузії набула чинності заборона на експорт та реекспорт автомобілів з країн ЄС до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

У Грузії з 26 вересня заборонено експорт і реекспорт до Росії та Білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.

Це обмеження передбачалося 11-м пакетом санкцій ЄС, який схвалили ще у червні для посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій.

За інформацією статистичного відомства Грузії, з серпня реекспорт автомобілів до Росії різко скоротився. Якщо у липні з Грузії до Росії реекспортували 1054 авто загальною вартістю понад 13 млн доларів США, то у серпні - лише 85 автівок.

За усе перше півріччя з Грузії до Росії реекспортували 4840 авто загальною вартістю 65,8 млн доларів.

В останні два роки реекспорт авто став однією з найбільших статей експорту Грузії. У 2023 році він сягнув 1,17 млрд, майже 33% всього експорту.

За матеріалами: Економічна правда
 

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