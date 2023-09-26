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АНАЛІТИКА

ЄС визнав X Маска найбільшим джерелом російської дезінформації

 

ЄС опублікував звіти про те, як технологічні компанії, у тому числі Facebook, Google та TikTok процвітає у боротьбі з дезінформацією. Платформа X (раніше Twitter) Ілона Маска визнана найбільшим засобом поширення російської брехні та пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Віце-президент Європейської комісії Віра Юрова заявила, що платформам необхідно діяти напередодні національних та європейських виборів, що відбудуться наступного року.

"Ця зброя масової маніпуляції спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Тим більше, що ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами", - сказала вона.

Більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів. Блок також реалізував пілотний проект, щоби оцінити масштаби проблеми.

"X, колишній Twitter, який більше не підпадає під дію кодексу, є платформою із найбільшою кількістю дезінформаційних постів", - сказала Юрова.

Вона наголосила на кількох кроках, зроблених платформами для боротьби з російським впливом. Google повідомила блоку, що за перші чотири місяці року закрила понад 400 каналів, які брали участь у російській дезінформації. Тим часом Meta заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.

Законодавство ЄС

Новий закон ЄС, який регулює контент на платформах, званий Законом про цифрові послуги, набув чинності минулого місяця.

"Оскільки Twitter був визначений як дуже велика онлайн-платформа, звичайно, існують зобов'язання, передбачені жорстким законом. Отже, моє повідомлення Twitter: ви повинні дотримуватися жорстких законів, і ми спостерігаємо за тим, що ви робите", - сказала Юрова.

Юрова також заявила, що приплив російської дезінформації особливо великий у Словаччині, де у суботу відбудуться вибори.

"Словаччина була обрана як країна, де є благодатний ґрунт для успіху російських прокремлівських і провоєнних наративів, - сказала вона, додавши, що Facebook і Google зробили деякі кроки, щоб активізувати свої зусилля щодо боротьби з фейковою інформацією після тиску з ЄС.

Нагадаємо, Ілон Маск купив Twitter минулого року за 44 млрд доларів і перейменував його на X. Останнім часом він робить неоднозначні заяви про російське вторгнення в Україну. Маск минулого року зізнався чиновникам Пентагону, що провів розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Представники адміністрації президента Джо Байдена обговорювали, чи мають США піддати деякі з підприємств Ілона Маска перевірці національної безпеки, включаючи угоду з Twitter та супутникову мережу Starlink.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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