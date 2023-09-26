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Польща розширить LNG-термінал, щоб посилити газову незалежність від росії
13:44 26.09.2023 |
Польський уряд збирається розширити термінал скрапленого природного газу (СПГ) у північно-західному порту «Свіноуйсьце» 2024 року, підвищивши його потужність до 500 тис. кубометрів СПГ.
Уряд розширить СПГ-термінал імені Леха Качиньського у Свіноуйсьце шляхом відкриття третього сховища для зберігання СПГ, повідомляє BiznesAlert.
Роботи на новому об'єкті, де зберігатиметься 180 тис. кубометрів СПГ, наближаються до завершення, а запуск заплановано на 2024 рік.
Термінал LNG у Свіноуйсьце був частиною прагнення Польщі диверсифікувати джерела постачання й стати повністю незалежними від російського газу, особливо після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Торік термінал у Свіноуйсьце прийняв 58 танкерів з CПГ, перевищивши заплановану цифру в 42, повідомили чиновники.
2023 року очікується, що СПГ до Свіноуйсьце доставлять 64 танкери, повідомляє BiznesAlert.
Очікується, що LNG-термінал імені Леха Качинського забезпечить клієнтів 7 000 автоцистерн СПГ, регазифікованого в природний газ, 2024 року, порівняно з 5 362 автоцистернами 2023 року.
Після запуску третього контейнера для зберігання СПГ 2023 року потужність регазифікації терміналу досягне 8,3 млрд кубометрів на рік, повідомляє BiznesAlert.
Зі слів чиновників, після розширення польський СПГ-термінал у Свіноуйсьце може стати газовим хабом для Центральної Європи.
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