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Росія домагається, щоб США пустили підсанкційного Путіна на саміт АТЕС
11:59 26.09.2023 |
Москва домагатиметься від Вашингтона рішення про участь глави РФ Владіміра Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА "Новости".
Із посиланням на посла з особливих доручень російського МЗС і старшу посадову особу в АТЕС Марата Бердиєва агентство повідомляє, що влада США вирішила не запрошувати Путіна на майбутній саміт через санкції.
"США повідомили нам двосторонніми каналами, що цього року вони не збираються запрошувати низку лідерів через те, що стосовно них діють санкційні обмеження", - сказав, зокрема, Бердиєв.
За його словами, Москва продовжує домагатися від Вашингтона, щоб Путіна пустили на саміт АТЕС.
"Я, як старша посадова особа Російської Федерації, активно з ними взаємодію і вкотре надіслав запит із закликом надіслати запрошення російському лідеру", - зазначив Бердиєв.
Нагадуємо:
США, ЄС і Британія ввели персональні санкції проти Путіна 25 лютого 2022 року.
Санкції США передбачають заборону на в'їзд у країну і блокування активів.
Також у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей з окупованих територій.
Саміт АТЕС пройде в Сан-Франциско з 11 по 17 листопада під головуванням США. Формат Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва було створено 1989 року з ініціативи Австралії та Нової Зеландії.
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