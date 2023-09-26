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Австралія подовжила санкції проти РФ і Білорусі на два роки
11:49 26.09.2023 |
Уряд Австралії подовжив у понеділок, 25 вересня, дію обмежувальних заходів проти Росії та Білорусі, запроваджених 2022 року у відповідь на повномасштабну агресивну війну Росії проти України. Відповідну заяву
очільниці МЗС Австралії Пенні Вонг поширила пресслужба австралійського відомства.
Згідно з рішенням уряду в Канберрі, дію штрафних мит на товари, імпортованих з Росії та Білорусі, подовжено ще на два роки, тобто до жовтня 2025 року.
У Канберрі зазначили, що Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб провадити проти Росії цілеспрямовану санкційну політику, зокрема, в вигляді торговельних обмежень, покликаних звузити змогу РФ фінансувати її "незаконну" та "аморальну" війну в Україні.
Фактичне припинення імпорту з РФ у другій половині 2022 року
Додаткове 35-відсоткове мито на російський імпорт вперше було запроваджено в квітні 2022 року. Разом із забороною на імпорт золота та енергоносіїв це істотно позначилося на торгівлі між країнами. Так, у другій половині минулого року імпорт з Росії впав більш ніж на 95 відсотків порівняно з тим же періодом 2021 року, підрахували у австралійському зовнішньополітичному відомстві.
Крім того, офіційна Канберра закликала Росію негайно вивести свої війська з території України, а Білорусь - припинити підтримувати дії РФ. Австралія вкотре запевнила в "непохитній підтримці суверенітету України та українського народу", йдеться в заяві міністерства.
"Дії Росії, спрямовані проти суверенітету України, верховенства права та Статуту ООН, повинні бути засуджені", - переконана Пенні Вонг, слова якої наводить пресслужба австралійського дипломатичного відомства.
Днями очільниця МЗС Австралії Вонг підтримала заклик президента Володимира Зеленського щодо обмеження права вето Росії у Раді безпеки ООН.
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