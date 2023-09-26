ЄС попередив Китай, що його закони можуть відлякати інвесторів

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив Китаю, що його шпигунські та санкційні закони ризикують відштовхнути інвесторів.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у своєму виступі в пекінському університеті Цінхуа під час візиту до КНР, повідомляє DW.

За його словами, компанії з країн Євросоюзу дедалі частіше ставлять під сумнів своє майбутнє в Китаї після нещодавніх правових і політичних змін в країні.

Домбровскіс сказав, що жорсткі закони про безпеку і більш політизоване бізнес-середовище призвели до того, що європейські компанії не впевнені у своїх юридичних зобов'язаннях під час роботи в Китаї.

Він вказав на те, що новий закон про зовнішні відносини, частково спрямований на боротьбу з іноземними санкціями, а також нещодавнє оновлення антишпигунського законодавства викликають велике занепокоєння у бізнес-спільноти ЄС.

"Їх неоднозначність дає занадто багато простору для інтерпретації. Це означає, що європейським компаніям важко зрозуміти свої зобов'язання щодо дотримання законодавства, що значно знижує ділову довіру та стримує нові інвестиції в Китай", - попередив єврокомісар.

Мовчазна підтримка Пекіном Росії на тлі війни в Україні також є великим фактором репутаційного ризику для Китаю, попередив Домбровскіс.

Очікують, що віцепрезидент Європейської комісії висловить своє занепокоєння віцепрем'єру Китаю Хе Ліфену на зустрічі високого рівня з питань економіки і торгівлі у понеділок, в тому числі невдоволення ЄС щодо торговельних дисбалансів.

Чотириденний візит Домбровскіса розпочався в суботу. Йому передував звіт Торгово-промислової палати ЄС, який показав, що ділова довіра між ЄС та КНР перебуває на одному з найнижчих рівнів за останні роки.

Раніше повідомляли, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.

В ЄС лунають пропозиції заборонити європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології - "суперкомп'ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми - у Китаї та подібних країнах.