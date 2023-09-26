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АНАЛІТИКА

Єгипет планує закупати зерно у Казахстані на заміну російському, - Reuters

 

Влада Єгипту шукає дешеву альтернативу зерну з Росії. Єгипет веде переговори з комерційним банком Абу-Дабі про надання кредиту для фінансування закупівлі пшениці в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наразі Єгипет є найбільшим покупцем пшениці в усьому світі, та намагається зменшити свої витрати на імпорт. За даними Reuters, переговори щодо кредитної угоди для закупівель пшениці у Казахстану знаходяться на початковій стадії.

Окрім цього ведуться переговори щодо ціни та кількості пшениці.

Також Головне управління з постачання товарів веде переговори про ціну, яка може бути нижчою за неофіційну мінімальну ціну, встановлену російським урядом, яка, як вважають, була встановлена на тендері на рівні 270 доларів США за метричну тонну.

Як повідомляє Reuters, нещодавно міністерство сільського господарства Росії нещодавно завадило приватному продажу 480 000 тонн російської пшениці до Єгипту, мабуть, через те, що вона була продана нижче мінімальної ціни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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