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Єгипет оголосив тендер на розробку нафтових родовищ у 23 зонах
09:39 26.09.2023 |
Міністерство нафти та мінеральних ресурсів Єгипту оголосило про проведення тендеру на розвідку й розробку нафтових родовищ у 23 нових зонах на території країни. Про це повідомив голова відомства Тарік аль-Мулла.
«У тендер включено 10 зон у Західній пустелі, дві - у Східній, сім - у регіоні Суецької затоки й чотири - у провінції Червоне море», - повідомив єгипетський міністр нафти та мінеральних ресурсів, слова якого навів портал новин Sada al-Balad.
Прийом заявок на участь у тендері завершиться 25 січня 2024 року.
Аль-Мулла наголосив, що до нових пропозицій увійшли «регіони у всіх нафтових районах країни». «За допомогою таких аукціонів Єгипет прагне збільшити видобуток нафти в країні й залучити інвестиції для розвитку галузі», - пояснив міністр. Він пообіцяв надати «всі форми підтримки компаніям, які стануть переможцями тендеру».
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