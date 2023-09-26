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АНАЛІТИКА

Лукашенко заборонив запускати і виготовляти дрони в Білорусі

 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив експлуатацію та виготовлення БПЛА фізичними особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Олександра Лукашенка.

В тексті указу йдеться, що ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатація та виготовлення цивільних безпілотників дозволено лише організаціям та індивідуальним підприємцям з метою їхньої професійної діяльності.

Однак, для цього підтрібно отримати відповідний дозвіл у Департаменту авіації Міністерства транспорту та комунікацій РБ.

Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатацію та виготовлення дронів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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