Лукашенко заборонив запускати і виготовляти дрони в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив експлуатацію та виготовлення БПЛА фізичними особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Олександра Лукашенка.

В тексті указу йдеться, що ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатація та виготовлення цивільних безпілотників дозволено лише організаціям та індивідуальним підприємцям з метою їхньої професійної діяльності.

Однак, для цього підтрібно отримати відповідний дозвіл у Департаменту авіації Міністерства транспорту та комунікацій РБ.

Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатацію та виготовлення дронів.