Гроссі знову обрали гендиректором МАГАТЕ

Рафаель Маріано Гроссі був повторно призначений на посаду генерального директора Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

На конференції МАГАТЕ у Відні, у понеділок 25 вересня, кандидатуру Гроссі одностайно підтримали всі учасники.

"Для мене велика честь одностайним рішенням правління призначити мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру. Це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої ​​місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що вперше він вступив на посаду гендиректора МАГАТЕ 2 грудня 2019 року. Його другий термін розпочнеться 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.