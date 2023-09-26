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США ввели експортні обмеження проти найбільшого у світі виробника титану з РФ
23:40 25.09.2023 |
Сполучені Штати Америки сьогодні, 25 вересня, вирішили посилити санкції проти п'яти російських компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Федерального уряду США.
Зазначається, що Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо п'яти компаній із Росії.
Хто потрапив під обмеження
Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:
* ТОВ "Девайс Консалтинг";
* ТОВ "Грант Інструмент";
* "СМТ Айлоджік";
* "Стрелой";
* ВСМПО-АВІСМА.
В уряді заявили, що ці організації діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.
Що відомо про ці компанії
"ВСМПО-АВІСМА" - виробник титану, корпорація виконує повний технологічний цикл - від переробки до випуску готових виробів, продукція корпорації, зокрема, йде на експорт.
За інформацією Мінторгу, "ВСМПО-АВІСМА" займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.
Ще чотири компанії, що потрапили під санкції, за твердженням Мінторгу, поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.
Обмеження ввели не тільки проти Росії
Також Міністерство торгівлі США вирішило ввести експортні обмеження щодо 23 організацій з інших країн по всьому світу.
Йдеться про юридичних осіб, які зареєстровані в Німеччині, Китаї, ОАЕ, Омані, Пакистані та Фінляндії.
Санкції США проти Росії
Нещодавно США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.
Пізніше Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники. Під обмеження потрапили компанії із Росії.
Також законодавці Сполучених Штатів Америки запропонували законопроєкт, у якому закликають розширити санкції проти Північної Кореї через її підтримку війни Російської Федерації.
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