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Німеччина наступного року вдвічі скоротить допомогу біженцям, - Reuters
23:34 25.09.2023 |
Німеччина планує наступного року вдвічі скоротити обсяг допомоги, що виділяється федеральним землям на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Таке рішення було ухвалено в рамках заходів зі скорочення бюджетних витрат на тлі зростаючої інфляції після кількох років щедрих витрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після вторгнення Росії в Україну понад 1 млн осіб знайшли притулок у Німеччині, і їхня підтримка лягає тягарем на міста та муніципалітети країни. 16 німецьких земель вимагають збільшення федеральних коштів на покриття витрат на біженців наступного року.
У понеділок Берлін поінформував землі про те, що 2024 року на підтримку біженців буде виділено максимум 1,7 млрд євро порівняно з 3,75 млрд євро цьогоріч, повідомили два урядові джерела, які відмовилися назвати свої імена у зв'язку з конфіденційністю зустрічі.
Уряд Німеччини не обіцяв, що в наступні роки він виділятиме кошти в розмірі 2023 року.
Представник Міністерства фінансів повідомив, що зустріч представників федерального уряду та урядів земель із цих питань, яка відбулася в понеділок, не принесла жодних результатів напередодні запланованих на листопад консультацій із канцлером.
"По суті, землі відповідають за розміщення біженців і догляд за ними. Федеральний уряд усвідомлює національний аспект", - додав прес-секретар.
Уряд скасує свій внесок у витрати з догляду за українськими біженцями та їхньої інтеграції, додали джерела.
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