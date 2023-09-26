Саудівська Аравія погрожує створити атомну бомбу, якщо Іран отримає ядерну зброю

Саудівська Аравія готова стати ядерною державою. Це буде відповідь Королівства на дії Ірану.

З відповідною заявою виступив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман (Mohammed bin Salman). Він стверджує, що його країна зможе швидко отримати атомну бомбу, якщо Іран обзаведеться ядерною зброєю.

За словами наслідного принца, Саудівська Аравія не бажає розробляти неконвенційну зброю. Проте Мухаммед ібн Салман каже, що розвиток іранської ядерної програми не залишає іншого вибору.

У лютому 2023 року ми писали, що Ірану вдалося зібрати уран, збагачений до 84%. Це означає, що до отримання ядерної зброї залишилося збільшити рівень лише на 6%. Водночас офіційні особи заявляють, що іранські центрифуги нездатні збільшити частку ізотопу 235 U більш ніж до 60%.

Наразі існує вісім країн, що володіють ядерною зброєю: США, Китай, росія, Великобританія, Франція, Індія, Пакистан і КНДР. Неофіційно в клуб входить Ізраїль. При цьому тільки перші п'ять держав легітимно володіють ядерною зброєю, тобто на підставі Договору про нерозповсюдження.