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Лідери Азербайджану і Туреччини обговорили створення сухопутного коридору через Вірменію
23:20 25.09.2023 |
Президент Азербайджану Ільхам Алієв провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, на яких натякнув на перспективу створення сухопутного коридору між країнами через Вірменію, яка виступає проти цієї ідеї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Для переговорів з Алієвим Ердоган прибув до Нахічевані - смуги азербайджанської території, розташованої між Вірменією, Іраном і Туреччиною, де, власне, і пропонують прокласти коридор.
У 2021 році азербайджанський лідер погрожував створити такий коридор "подобається це Вірменії чи ні".
На спільній пресконференції Алієв поскаржився на те, що радянська влада вважала частину території, яка, за його словами, мала б належати Азербайджанській радянській республіці, землею, що належить Вірменській радянській республіці.
"Таким чином, сухопутний зв'язок між основною частиною Азербайджану і Нахічеванню (ексклавом) був перерваний", - скаржився Алієв.
Ердоган і Алієв повинні були проінспектувати нещодавно модернізований військовий об'єкт у Нахічевані і взяти участь у церемонії закладання нового газопроводу з Туреччини.
Ідея так званого Зангезурського коридору дасть Азербайджану безперешкодний доступ до Нахічеванської Автономної Республіки без вірменських контрольно-пропускних пунктів через провінцію Сюнік у Вірменії.
Єреван постійно заперечував проти цього, стверджуючи, що "логіка коридору" відхиляється від тристоронньої заяви про припинення вогню, після закінчення другої Карабаської війни.
Єреван називає неприйнятним нав'язування Вірменії екстериторіального коридору, який пройде через її територію, але буде поза її контролем.
Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, і оголосив про її закінчення наступного дня.
21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.
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