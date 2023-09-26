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АНАЛІТИКА

Байден запевнив Пашиняна, що США продовжать підтримувати Вірменію

 

Президент США Джо Байден написав листа до вірменського прем`єр-міністра Нікола Пашиняна, у якому запевнив у подальшій підтримці його країни.

Листа від Байдена Пашиняну передала глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Armenpress.

"Я попросив Саманту Пауер, ключового члена мого кабінету, особисто передати Вам рішучу підтримку Сполучених Штатів і моєї адміністрації прагненню Вірменії до досягнення гідного і міцного регіонального миру, який захищатиме Ваш суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і демократію", - йдеться у листі американського президента.

Байден підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Вірменію у зміцненні демократії всередині країни і в прагненні до стабільності в регіоні.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

 

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