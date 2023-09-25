Світова торгівля в липні скоротилася на максимальні за два роки 3,2% р/р - дослідження

Обсяги світової торгівлі в липні впали на максимальні за два роки 3,2% у річному вираженні, згідно з дослідженням World Trade Monitor Бюро економічного аналізу (CPB) міністерства економіки та кліматичної політики Нідерландів.

Падіння обігу прискорилося порівняно з 2,4% у червні. Водночас Аріана Кертіс із Capital Economics, думку якої наводить Financial Times, допускає досягнення обсягами торгівлі дна за кілька місяців.

Порівняно з червнем обсяги транскордонної торгівлі скоротилися на 0,6% позаминулого місяця, цьому сприяла динаміка показників Китаю (імпорт: -5,2%, експорт: -2,9%).