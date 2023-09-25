Путіну бракує грошей на війну: У Росії заморозять зарплати чиновників

Російська влада планує відмовитися від індексації окладів федеральних держслужбовців у 2024 році. Зазвичай така індексація проводилася щороку з 1 жовтня.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету на 2024 рік і плановий період 2025 і 2026 років, передає РБК.

"Відповідно до рішень, прийнятих урядом РФ... індексація оплати праці працівників федеральних державних органів у 2024 році не здійснюється", - йдеться у документі.

Такі плани уряду підтвердило джерело агентства у фінансово-економічному блоці російського уряду, пояснивши це необхідністю оптимізації бюджетних видатків.

При цьому це рішення не поширюється на індексацію зарплат працівників організацій бюджетної сфери, з 1 жовтня 2024 зарплати таких працівників (зокрема, федеральних державних установ) будуть збільшені на прогнозний рівень інфляції 2024, тобто на 4,5%. Також запланована індексація зарплат бюджетників зі сфер охорони здоров'я, соцзабезпечення, освіти та культури з 1 січня 2024 року на 9,8%.

Згідно з чинним законом про бюджет, в 2024 передбачалася індексація зарплат федеральних держслужбовців на 4%, а з 1 жовтня 2023 їх оклади планується збільшити на 5,5%. При цьому 2021 року від підвищення зарплат держслужбовцям (крім військових) відмовилися з метою економії коштів. Уряд РФ також відмовлявся від індексації під час падіння цін на нафту у 2014-2016 роках.

За даними Росстату, у 2021 році у Росії налічувалося 430,8 тис. співробітників федеральних держорганів. Їхня середньомісячна зарплата становила 70 тис. руб.

У підсумку витрати на оборону становитимуть 6% ВВП Росії у 2024 році проти 3,9% у 2023 році та 2,7% - у 2021 році.

Прямі витрати на оборону зростуть до 10,8 трлн руб. ($112 млрд) у 2024 році з 6,4 трлн руб. цього року. Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більший порівняно з 3,6 трлн руб., виділеними в 2021 році, в останній рік перед тим, як Росія почала вторгнення в лютому 2022 року. Секретні витрати зростуть до 11,1 трлн руб. з 6,5 трлн руб. у 2023 році.