Росія скасовує заборону на експорт низькоякісного дизелю і суднового палива

Російський уряд затвердив деякі зміни до заборони на експорт палива, скасувавши обмеження на паливо, яке використовується для бункерування деяких суден, а також на дизельне пальне з високим вмістом сірки, йдеться в урядовому документі в понеділок.

Як повідомляє Reuters, уряд рф також зняв обмеження на експорт палива, яке вже було прийнято до експорту російськими залізницями і «транснєфтью» до того, як початкову заборону було оголошено минулого тижня.

Заборона на всі види бензину і якісний дизель залишається в силі.

21 вересня росія оголосила про тимчасову заборону на експорт бензину й дизельного пального до всіх країн за межами кола чотирьох колишніх радянських держав із негайною діяльністю з метою стабілізації внутрішнього ринку.

росія в останні місяці відчуває дефіцит бензину і дизпального. Гуртові ціни на пальне підскочили, хоча роздрібні ціни обмежені, щоб спробувати їх приборкати відповідно до офіційної інфляції.

Криза була особливо болючою в деяких частинах південної житниці росії, де паливо має вирішальне значення для збору врожаю. Серйозна криза може бути незручною для кремля, оскільки в березні наближаються президентські вибори.

