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Росія скасовує заборону на експорт низькоякісного дизелю і суднового палива
16:17 25.09.2023 |
Російський уряд затвердив деякі зміни до заборони на експорт палива, скасувавши обмеження на паливо, яке використовується для бункерування деяких суден, а також на дизельне пальне з високим вмістом сірки, йдеться в урядовому документі в понеділок.
Як повідомляє Reuters, уряд рф також зняв обмеження на експорт палива, яке вже було прийнято до експорту російськими залізницями і «транснєфтью» до того, як початкову заборону було оголошено минулого тижня.
Заборона на всі види бензину і якісний дизель залишається в силі.
21 вересня росія оголосила про тимчасову заборону на експорт бензину й дизельного пального до всіх країн за межами кола чотирьох колишніх радянських держав із негайною діяльністю з метою стабілізації внутрішнього ринку.
росія в останні місяці відчуває дефіцит бензину і дизпального. Гуртові ціни на пальне підскочили, хоча роздрібні ціни обмежені, щоб спробувати їх приборкати відповідно до офіційної інфляції.
Криза була особливо болючою в деяких частинах південної житниці росії, де паливо має вирішальне значення для збору врожаю. Серйозна криза може бути незручною для кремля, оскільки в березні наближаються президентські вибори.
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