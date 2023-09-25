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Франція все ж забирає дипломатів з Нігеру і до кінця року виведе військовий контингент
13:12 25.09.2023 |
Париж після тривалих спроб зберегти присутність у Нігері після військового перевороту все ж ухвалив рішення забирати з країни своїх дипломатів та військових.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien та AFP.
Президент Емманюель Макрон у неділю сказав у телеефірі, що французькі дипломати, а згодом і військові, залишать країну.
"Франція вирішила відкликати свого посла. У наступні години наш посол і кілька дипломатів повернуться до Франції", - оголосив він.
"Ми завершуємо військову співпрацю з Нігером. Розгорнуті там військові також повернуться до кінця року", - додав Макрон, зазначивши, що вважає французьку операцію "Бархан" у Сахелі успішною.
Хунта, що прийшла до влади у Нігері, назвала заяви Макрона "історичним моментом" і "кроком до суверенітету".
Залишається питання з приводу того, як французькі дипломати та військові будуть залишати країну, оскільки агентство з безпеки повітряного руху в Африці та Мадагаскарі (ASECNA) оголосило, що нова де-факто влада у Нігері закрила повітряний простір для французьких літаків.
Макрон у своїх коментарях згадав, що Париж буде вести переговори з путчистами, "тому що хоче, щоби усе це відбулося мирно".
Франція має у Нігері близько 1500 військових у рамках свого контингенту для боротьби з джихадистами у Сахелі.
Нагадаємо, невдовзі після військового перевороту путчисти вимагали, щоб посол Франції залишив країну або щоб Париж визнав нову владу. Париж проігнорував ультиматум.
Згодом у вересні Макрон казав, що дипломати фактично стали заручниками у приміщенні дипмісії і харчуються військовими сухпайками, оскільки підвезення продуктів для них не дозволяють.
Військовий переворот у Нігері став вже третім таким у регіоні за останні роки - після подій у Малі та Буркіна-Фасо у 2021 і 2022 роках, після чого французьким військам довелося піти звідти.
Поворот ситуації у Нігері називають особливо болючим для Макрона, оскільки він сподівався, що після цих переворотів Нігер буде особливим партнером Франції і "хабом" для французької присутності у Сахелі. Наскільки відомо, Макрон продовжує підтримувати зв'язок зі скинутим та ув'язненим у власній резиденції президентом Нігеру Мохамедом Базумом.
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