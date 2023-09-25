У Британії можуть запровадити жорстку заборону на куріння





Уряд британського прем'єр-міністра Ріші Сунака в межах перегляду політики на тлі падіння рейтингів обговорює можливість ухвалення жорсткого законодавства про заборону куріння за прикладом Нової Зеландії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо The Guardian.

Джерела в британському уряді стверджують, що Сунак обговорює можливість запровадження одних із найжорсткіших у світі антитютюнових заходів, які фактично заборонять наступному поколінню купувати сигарети.

Якщо орієнтуватись на приклад Нової Зеландії, то йдеться про постійне підвищення легального віку для куріння з тим, аби тютюн ніколи не продавали тим, хто народився з 1 січня 2009 року.

Ці заходи, за даними The Guardian, є частиною нової, "орієнтованої на споживача" політики, яку команда команда британського прем'єра хоче вести на тлі підготовки до загальних виборів наступного року.

Останнє опитування YouGov показало, що Сунака негативно сприймають 68% британців, а його чистий рейтинг (різниця між відсотком тих, хто ставиться позитивно й негативно) упав до -45, що є найнижчим показником з початку його прем'єрства.