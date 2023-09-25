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Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного неселення
11:54 25.09.2023 |
Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для власного населення, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який втратив три чверті виручки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Стверджується, що оптові тарифи на газ для російського населення з липня 2024 року будуть збільшені на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%. За два роки газ подорожчає для росіян на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну на 34%.
Видання зазначає, що ціни на газ в РФ за останні роки жодного разу не зростали настільки стрімко: у 2021 році індексація становила 3%, у 2020 році - 3%, у 2019 році - 1,4%, у 2018-му - 3,4%, у 2017 році - 3,9%, а у 2015 та 2016 рр. - по 7,5%.
Останнє різке підвищення газових тарифів - на 15% відбулося у 2013 році. Але тепер Кремль за рахунок населення прагне компенсувати погіршення фінансового стану "Газпрому".
Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу, а 2023-го газовий експорт з Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.
У другому півріччі 2022 року, коли від російського газу було послідовно відключено майже всі європейські країни, "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн.
Збитки "Газпрому"
У липні повідомлялось, що низькі ціни на газ призведуть до зниження доходів "Газпрому", який він отримує від продажів у Європу. Це ще більше може посилити дефіцит бюджету Росії.
Тоді ж ми писали, що доходи Росії від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи.
Нещодавно повідомлялось, що запаси готівки на рахунках російського "Газпрому" за півтора року скоротилися втричі. У першому півріччі 2023 року падали зі швидкістю 16 млрд рублів (125,6 млн доларів) на день.
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