MBDA Deutschland і Rheinmetall випробували бойову лазерну зброю на німецькому фрегаті Sachsen

Німецькі компанії MBDA Deutschland і Rheinmetall провели випробування бойового лазера. Система була встановлена на борту фрегата Sachsen.

У пресрелізі йдеться про тест демонстратора лазерної зброї в складних сценаріях за реалістичних умов експлуатації. Rheinmetall заявляє, що бойовий лазер здатний справлятися з різними типами загроз.

Демонстратор виконав сотню випробувальних стрільб, будучи встановленим на борту німецького фрегата Sachsen. Програма тривала протягом року. Тести системи підтвердили здатність лазерної зброї знищувати цілі в морських умовах.

Наступний етап проєкту передбачає розробку оперативної системи лазерного озброєння. Німецькі фахівці мають намір використовувати отриманий досвід для максимального зниження рівня ризику. Демонстратор лазерної зброї після детальної перевірки вирушить у Технічний центр Бундесверу 91 (Bundeswehr Technical Centre 91).



