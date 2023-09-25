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MBDA Deutschland і Rheinmetall випробували бойову лазерну зброю на німецькому фрегаті Sachsen

MBDA Deutschland і Rheinmetall випробували бойову лазерну зброю на німецькому фрегаті Sachsen

 

Німецькі компанії MBDA Deutschland і Rheinmetall провели випробування бойового лазера. Система була встановлена на борту фрегата Sachsen.

У пресрелізі йдеться про тест демонстратора лазерної зброї в складних сценаріях за реалістичних умов експлуатації. Rheinmetall заявляє, що бойовий лазер здатний справлятися з різними типами загроз.

Демонстратор виконав сотню випробувальних стрільб, будучи встановленим на борту німецького фрегата Sachsen. Програма тривала протягом року. Тести системи підтвердили здатність лазерної зброї знищувати цілі в морських умовах.

MBDA Deutschland і Rheinmetall випробували бойову лазерну зброю на німецькому фрегаті Sachsen
 

Наступний етап проєкту передбачає розробку оперативної системи лазерного озброєння. Німецькі фахівці мають намір використовувати отриманий досвід для максимального зниження рівня ризику. Демонстратор лазерної зброї після детальної перевірки вирушить у Технічний центр Бундесверу 91 (Bundeswehr Technical Centre 91).
За матеріалами: gagadget.com
 

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